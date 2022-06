Betrunken am Steuer

Edingen-Neckarhausen. Am Mittwoch gegen 12 Uhr hat ein Zeuge eine Unfallflucht beobachtet und die Polizei verständigt. Wie die Ladenburger Polizei ermittelte, soll ein 54-Jähriger sich das Auto seiner ehemaligen Lebensgefährtin ohne deren Kenntnis „geliehen“ haben. Unter Alkoholeinfluss touchierte er in der Goethestraße ein parkendes Wohnmobil. Nachdem er die Schäden begutachtet hatte, soll er den abgebrochenen Außenspiegel des Wagens aufgehoben und sich vom Unfallort entfernt haben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Nachdem er das Fahrzeug zurückgebracht hatte, wurde der 54-Jährige von den Beamten kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und Diebstahls. pol/sko

