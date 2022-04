Besuch aus der Bretagne

Am Karsamstag, 16. April, findet nach zweimaliger Verlegung die Fußball-Sportbegegnung der Espérance Plouguerneau bei der DJK/Fortuna statt. Vorstandsmitglied Hervé Perros (Job) leitet die vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) geförderte Sportbegegnung, die neben zwei Freundschaftsspielen und Trainings der Jugendmannschaften unter anderem auch den Besuch des Bundesliga-Spiels der TSG Hoffenheim gegen Greuther Fürth beinhaltet. Deutsche Jugendliche können sich zur Teilnahme an den verschiedenen Programmpunkten bei der Jugendleitung, Geschäftsführer Andreas Müller oder per E-Mail bei igp@igp-jumelage.de anmelden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Handballerinnen aktiv

Am Ostermontag, 18. April, erwarten die Jugend-Handballerinnen des TV Edingen die Sportlerinnen der Entente des Abers mit ihrer Leiterin Annick Simon zu einer erneuten Sportbegegnung, die ursprünglich für 2020 vorgesehen war, aber ebenfalls verschoben werden musste.

TVE-Abteilungsleiter Rainer Scheffler hat mit den befreundeten Handballern in Lannilis und Plouguerneau ein Begegnungsprogramm ausgearbeitet, an dem auch die deutschen Sportlerinnen teilnehmen können. Neben Ausflügen in die Region gibt es ein gemeinsames Training sowie ein Freundschaftsspiel. Gemeinsam besuchen die Handballerinnen das Spiel der 2. Bundesliga zwischen den Eulen Ludwigshafen und SG BBM Bietigheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Über Pfingsten fahren Einwohner von Edingen-Neckarhausen zur Festwoche 55 Jahre Partnerschaft in Plouguerneau. Es gibt noch freie Busplätze. Die Anmeldungsphase zur Teilnahme soll Ende April abgeschlossen sein. Auch wer seine Unterkunft und die Fahrt selbst organisiert, sollte sich per E-Mail anmelden, und zwar unter Festwoche@igp-jumelage.de, wie die IGP mitteilt. hje/red