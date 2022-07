„Best of 2022“ im Schlosshof

Edingen-Neckarhausen. Ein lauer Sommerabend unter freiem Himmel, dazu sinfonische Musik genießen – am Sonntag, 17. Juli, besteht ab 19 Uhr Gelegenheit dazu. Das Jugendsinfonie-Orchester (JSOM) der Musikschule Mannheim spielt im Schlosshof in Neckarhausen. Unter dem Titel „Best of 2022“ stehen etwa Werke von Beethoven, Brahms, Shostakovich, Weber auf dem Programm. Gleichzeitig ist dieses Konzert der konzertante Auftakt zur geplanten Italien- und Griechenlandreise des JSOM. Der Eintritt am Sonntag ist frei.

Rund 75 Jugendliche besuchen unter der Leitung von Jan-Paul Reinke die wöchentlichen Proben in den Räumen der Musikschule in Mannheim. Die Orchestermitglieder kommen nicht nur aus Mannheim, sondern aus dem gesamten Rhein-Neckar-Dreieck. Jährlich werden zwischen fünf und zehn Konzerte in Mannheim und Umgebung, der Bundesrepublik und weltweit veranstaltet. red