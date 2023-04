Der evangelische Posaunenchor Edingen-Neckarhausen, der Kammerchor der Musikschule Mannheim und der Kirchenchor Johannes XXIII. Viernheim werden eine Messe für Posaunenchor und Chor von Jens Uhlenhoff am 29. April um 18 Uhr in der evangelischen Kirche (Hauptstraße 43) in Edingen zur Aufführung bringen.

Über die Osterfeiertage hat der Katholische Kirchenchor Viernheim die Gottesdienste am Gründonnerstag und am Ostersonntag mit festlichem Chorgesang bereichert. Im Osterhochamt brachte der Chor dabei zwei ganz besondere Stücke zu Gehör: das ‘Kyrie’ und das ‘Agnus Dei’ aus einer Messe für Chor und Blechbläser.

Jens Uhlenhoff hat diese Messe vor elf Jahren eigens für die evangelische Kantorei und den Kirchenchor St. Michael sowie den evangelischen Posaunenchor, dessen Leiter er zu diesem Zeitpunkt war, komponiert. Diese Messe wurde bislang zwei Mal (2013 und 2019) in Viernheim aufgeführt.

Mit Unterstützung

Thomas Jandl, der bis 2021 den Chor Johannes XXIII. leitete, übt nun mit dem Chor der Musikschule Mannheim erneut diese Messe ein. Dabei wird er von Sängerinnen und Sängern des Kirchenchors unterstützt. Die Chöre versprechen „ein besonderes Klangerlebnis“ durch das Zusammenspiel von Gesang und Blechbläsern und laden alle Liebhaber geistlicher Musik ein. red/sko