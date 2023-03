Beschädigung auf Friedhof

Auf dem Friedhof in Edingen haben sich am späten Mittwochabend Unbekannte offenbar am Grabschmuck zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Zeuge gegen 22.30 Uhr auf drei Jugendliche aufmerksam, die sich mit Taschenlampen auf dem Friedhof aufhielten. Nach mehreren lauten Geräuschen seien die drei dann geflüchtet. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass die flüchtigen Unbekannten mehrere Grablichter mutwillig zerstört und einen Holzpfahl umgestoßen hatten. Die Höhe des Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, dunkel gekleidet. Einer der drei hatte zwei Taschen bei sich, einer trug ein helles Oberteil. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203/9 30 50 entgegen. hje/pol

