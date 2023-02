Benefizkonzert in Edingen spielt Geld für Erdbebenopfer ein

Mit einem spontanen Benefizkonzert vor dem Rathaus in Edingen haben die Initiatoren am Samstag dank der Unterstützung vieler Besucher eine vierstellige Summe zur Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zusammengetragen. Yasmin Vierling, die als Erzieherin im evangelischen Kindergarten Martin Luther arbeitet, hatte mittwochs die Idee dazu. Unterstützung fand sie dabei von ihrem Vater Stephan „Stips“ Kraus-Vierling, selbst Musiker und Mitglied im Gemeinderat, und bei ihrer Mutter Jutta Vierling, die in der Seniorentagesstätte arbeitet. Auch bei der Gemeinde stießen sie auf offene Ohren und auf Unterstützung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen 200 und 300 Zuhörende kamen, um den Klänge der Musiker zu lauschen und sich gegen freiwillige Spenden an den vielen süßen Speisen zu bedienen, die wiederum aus der Bevölkerung kamen, auch aus der türkischen Gemeinschaft im Ort. „Bei uns im Kindergarten ist das Erdbeben ein großes Thema – wir haben viele türkische und syrische Kinder bei uns“, erklärt Yasmin Vierling ihre Motivation.

„Musikcafé für Erdbebenhilfe“ stand auf einem großen, selbstgesprühten Transparent. Obwohl das Konzert nur kurzfristig in sozialen Medien und über Mund-zu-Mund-Propaganda angekündigt worden war, war der Zulauf enorm. „Das hat uns überwältigt“, gesteht Kraus-Vierling. Er hatte auch dafür gesorgt, dass sich genügend Musiker an dem Programm beteiligten. Die Lage direkt an der Hauptstraße sorgte zudem dafür, dass es viel „Laufkundschaft“ gab.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Erdbeben Lastwagen aus Mannheim voller Spenden für Überlebende des Erdbebens in der Türkei und Syrien Mehr erfahren Spenden Spenden für Erdbebenopfer - Hilfe aus Mannheim und Umgebung Mehr erfahren Türkei und Syrien Kaum noch Hoffnung: Mehr als 20.000 Tote nach Erdbeben Mehr erfahren

Stips selbst spielte ebenso mit wie sein Bruder „Doc“ Kraus, Uli Rohde (E-Gitarre) und Timo Sansol Rieth (akustische Gitarre). Silke Allenberg sang. Zudem gab das Duo „2Cafe long“ ein kurzes Gastspiel, ehe Susanne und Roland Surblys weiterzogen nach Neckarhausen zu einem schon lange geplanten Auftritt in St. Michael.

Das musikalische Programm war geprägt von Folksongs mit einem „weltumspannenden Ansatz“, wie es Kraus-Vierling formuliert. Mit dabei waren Klassiker wie „How many Roads“ oder „Blowing in the Wind“ aber auch die Ballade „Imagine“ von John Lennon, in dem die brüderliche Welt besungen wird.

Edingen hat wegen seiner vielen türkischen Mitbürger schon lange eine besondere Beziehung in die Türkei. Inoffizielle Kontakte bestanden zeitweise zu Dösemealti in der Nähe von Antalya. Als es dort 1999 ein großes Erdbeben gab, schickte die bereits 1995 gegründete Deutsch-Türkische Freundschaftsgesellschaft (DTFG) Hilfsgüter dorthin. Mit der Zeit verlor die DTFG allerdings immer mehr Mitglieder, so dass sie sich 2014 schließlich selbst auflöste.

Das Erdbeben jetzt ereignete sich deutlich weiter östlich, Dösemealti ist also nicht direkt betroffen. Trotzdem gibt es auch in Edingen-Neckarhausen etliche Menschen, von denen Freunde oder Verwandte unter dem Erdbeben leiden. Wohl nicht zuletzt deshalb stieß das Benefizkonzert auf so große Unterstützung.

Zeichen der Solidarität

Bürgermeister Florian König unterstützte die Aktion von Anfang an und zeigte sich in einem kurzen Grußwort beeindruckt von der Initiative. Wie Yasmin Vierling wertete er das als Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts in der Gemeinde. Noch in dieser Woche soll der endgültige Erlös mitgeteilt und dann an eine Institution weitergeleitet werden. Sie stellt sicher, dass die Hilfe auch ankommt. „Wir sind froh über hilfsbereite und spendenwillige Menschen am Ort“, betonte Dietrich Herold vom örtlichen Bündnis für Flüchtlingshilfe.