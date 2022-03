Beifall und Urkunden für die Jugendgemeinderäte

Der Jugendgemeinderat Edingen-Neckarhausen ist Geschichte. Fürs erste jedenfalls. Nachdem sich für die anstehende Neuwahl keine Kandidaten gefunden hatten, wurden die bisherigen Mitglieder des Gremiums am Mittwoch offiziell verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von den zwölf gewählten Jugendgemeinderäten kamen fünf zur Verabschiedung. Allen zwölf Mitgliedern dankte Bürgermeister Simon Michler für die in den vergangenen drei oder teilweise sogar sechs Jahren geleistete Arbeit. Es sei leider nur eine Verabschiedung und keine Neueinsetzung, bedauerte Michler. „Die letzten beiden Jahre waren sicher nicht einfach wegen der Pandemie“, sagte er.

„Ihr habt regelmäßig getagt, wart bei Veranstaltungen präsent, habt mit der Max-Hütte ein größeres Projekt in Angriff genommen und abgeschlossen“, würdigte der Bürgermeister die Arbeit des Gremiums und sprach von einem guten Austausch. Auch wenn es jetzt nicht mit einer Neuwahl geklappt habe, müsse das „nicht ewig so bleiben“, sagte Michler und kündigte erneut an: „Wir wollen die Jugendarbeit neu aufstellen.“ Denkbar sei eine Anlaufstelle im Sportzentrum. „Die Aufgaben bleiben“, betonte der Bürgermeister und verteilte Urkunden an die Ausscheidenden: „Das macht sich sicher auch bei einer Bewerbung gut.“ Mit Beifall bedankte sich der gesamte Gemeinderat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2