Bei Plakaten Schlusslicht

Fast zwei Wochen nach der zweiten Runde der Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen hingen am Donnerstag fast überall in der Gemeinde noch die Wahlplakate von Gerd Wolf, fraktionsloser Gemeinderat der Satirepartei „Die Partei“ und mit weit unter fünf Prozent der Stimmen zweimal gescheiterter Kandidat für das höchste Amt in der Gemeinde.

Wahlplakat von Gerd Wolf in Edingen-Neckarhausen. © Hans-Jürgen Emmerich

„Warum nicht mal nen richtig guten Bürgermeister wählen?!!“, steht auf den Plakaten. „Warum nicht einfach mal mit gutem Beispiel vorangehen?“, mag sich manch einer beim Anblick der alten Wahlplakate gedacht haben. Normalerweise sollten die Werbeschilder direkt nach dem Urnengang wieder abgebaut werden. Man gewähre aber eine Schonfrist von einer Woche, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold am Freitag auf Nachfrage. Doch diese Frist ist ebenfalls verstrichen.

Auf dem kleinen Dienstweg

Der übliche Weg ist dann eine förmliche Aufforderung, die Plakate zu entfernen. Anderenfalls kommt es zu einer so genannten Ersatzvornahme, das heißt, der Bauhof räumt die Plakate ab, die Gemeinde stellt dem Verursacher die Kosten dafür in Rechnung. Ganz so weit wollte man es in diesem Fall dann aber doch nicht kommen lassen. Herold entschied sich für den kleinen Dienstweg und kontaktierte seinen Ratskollegen Wolf telefonisch. Der wiederum habe ihm zugesagt, seine Plakate bis zum Wochenende einzusammeln, sagte Herolf. Auf E-Mail-Anfrage des „MM“ reagierte Wolf bis Redaktionsschluss nicht.