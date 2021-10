Basiskurse über Demenzerkrankungen starten

Edingen-Neckarhausen. Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen hat sich der Initiative „Demenz Partner“ angeschlossen und bietet in Kooperation mit dem Netzwerk Alternsforschung der Universität Heidelberg Basiskurse über Demenzerkrankungen an. In einem Kurs werden neben Informationen zum Krankheitsbild Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt. „Denn Menschen mit Demenz brauchen eine sensible Nachbarschaft und Umgebung, um möglichst lange zuhause leben zu können“, heißt es in der Mitteilung dazu.

Träger der Initiative ist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Die Schulung findet statt am Mittwoch, 6. Oktober, 17 bis 19 Uhr, im Rathaus Edingen (Bürgersaal), unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung. Anmeldung bei Marita Kuxmann, per Telefon 06203/80 82 35, oder E-Mail: marita.kuxmann@edingen-neckarhausen.de.