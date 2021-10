Bald höhere Grundsteuer?

Mit einer Erhöhung der Grundsteuer B um 20 Punkte könnte Edingen-Neckarhausen rund 100 000 Euro jährlich mehr einnehmen. Mit einem entsprechenden Vorschlag befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 20. Oktober.

Für die Erhöhung zeichnet sich eine Mehrheit ab. Die Unabhängige Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) hat sich bereits für die Anhebung ausgesprochen. In der Juli-Sitzung des Gemeinderates hatte die Offene Grüne Liste (OGL) „schmerzhafte“, die Linke „unbequeme“ Maßnahmen in Aussicht gestellt. Von der SPD hieß es damals ebenfalls, die Gemeinde müsse alle Einnahmen mitnehmen. Im September ruderten die Sozialdemokraten dann allerdings zurück. Als Grund nannte Gemeinderat Alexander Jakel den Verzicht auf das Projekt Lindenstraße. Dort sollte auf Antrag von CDU und SPD der Verkauf von Baugrundstücken rund 300 000 Euro in die Kasse bringen. Nach Protesten von Anwohnern aus Neu-Edingen, die unter anderem an dem vorhandenen Spielplatz und Treffpunkt festhalten, ist eine Bebauung nun fraglich. Über das Ob und Wie entscheidet der Rat an diesem Abend vor dem Beschluss über die Steuererhöhung.

Die Grundsteuer B war zuletzt 2018 um 25 Punkte erhöht worden. Mit jetzt 360 Punkten liegt der Hebesatz in Edingen-Neckarhausen bereits knapp über dem Durchschnitt der 54 Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis (356 Punkte). Maßgeblich für die Berechnung der Grundsteuer ist der vom Finanzamt festgelegte Einheitswert der Immobilie, der deutlich unter dem Marktwert liegt. Für ein Einfamilienhaus mit einem Einheitswert von 50 000 Euro sind bisher rund 505 Euro jährlich zu zahlen, künftig wären es rund 534 Euro.