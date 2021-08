Backfischfest wieder nur „to go“

Die Corona-Vorgaben sind zwar gelockert, der Anglerverein Edingen hat sich nach langen Überlegungen trotzdem dazu entschlossen, sein traditionelles Backfischfest nochmals in der „to go“ Variante stattfinden zu lassen. Am Samstag, 21. August, von 11 Uhr bis 19.30 Uhr und am Sonntag 22. August, von 10.30 bis 14.30 Uhr gibt es also nur Straßenverkauf.

„Der Verkauf erfolgt mit Genehmigung durch die zuständigen Behörden und unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorschriften“, schreibt der Verein. Den Backfisch gibt es am Verkaufstresen des Anglerheims in der Hauptstraße 2. Der Speiseverzehr auf dem Vereinsgelände ist nicht gestattet. red