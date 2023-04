Auflösung: Hier liegt das Osterei aus der vierten Rätsel-Folge

Da hatte es ein schönes Plätzchen, unser Osterei. Es lag auf der Wiese im Amselweg in Edingen, dort, wo einst das evangelische Pfarrhaus und das Gemeindezentrum samt Kindergarten standen. Doch das ist längst Geschichte. In der Nachbarschaft der Hochhäuser, direkt an den Gleisen der RNV-Linie 5, herrscht derzeit noch gähnende Leere.

Es zeigt die Wiese am Amselweg, auf der Wohnungen geplant sind. © Schwetasch

Im April 2016 rückten die Bagger an und machten die marode Bausubstanz dem Erdboden gleich. Das war Teil eines Gesamtkonzepts, das auch den Neubau des Gemeindehauses finanzieren sollte. Kühne Gedankenspiele gingen damals davon aus, dass das neue Domizil im Ortskern, direkt neben der evangelischen Kirche, schon 2017 fertiggestellt sein könnte. Tatsächlich steht das Vorhaben erst in diesen Wochen vor seiner Vollendung.

Im Juli 2021 mit einem ersten Spatenstich begonnen, soll das neue Gemeindehaus samt Pfarrbüro bis Mitte 2023 bezugsfertig sein. 2,3 Millionen Euro wird es dann gekostet haben, deutlich mehr als die ursprünglich veranschlagten 1,7 Millionen.

Es gab schon viele Pläne

Da ging es mit dem neuen Kindergarten deutlich schneller. Er wurde direkt neben dem früheren von der Gemeinde gebaut, und zwar in den Jahren 2016 und 2017 für rund drei Millionen Euro. Die Kita trägt den Namen des Reformators Martin Luther.

Die Wiese, auf der unser Ei lag, liegt seitdem brach. Pläne für eine Bebauung gab es schon viele, so richtig in die Gänge kamen sie allerdings erst Anfang 2022. Damals legte die Stiftung Schönau ihre Entwürfe für Wohnungen in Holzbauweise vor. Der Gemeinderat gab grundsätzlich grünes Licht, nach einer Bürgerinformation im April gab es allerdings Diskussionen, vor allem darüber, dass der Bauherr nachhaltig bauen und auf Autostellplätze in einer Tiefgarage verzichten wollte. Als Alternative hatte die Stiftung eine Quartiergarage ins Gespräch gebracht, also eine Art Parkhaus auf dem Platz vor der Werner-Herold-Halle. Doch auch damit konnte sich der Gemeinderat offenbar nicht mehrheitlich anfreunden, im Gegenteil. Im Juli zementierte er seine Haltung und verlangte vom Investor Nachbesserungen. Diese sind inzwischen erfolgt. Am Mittwoch, 19. April, stellt die Stiftung ihre angepassten Pläne in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats vor.

Auf Konzept verständigt

„Die Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten erleben wir als motiviert und konstruktiv“, erklärt Sprecherin Christine Flicker auf Anfrage. Stiftung Schönau und Gemeinderat hätten sich in der Sitzung am 15. März auf ein Konzept verständigt, das danach im Detail ausgearbeitet worden sei.

Mit dem Beschluss zur Offenlage im April könne es dann in die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden gehen. „Damit wären wir einen entscheidenden Schritt im Verfahren weiter und könnten eventuell noch dieses Jahr mit dem Bau beginnen“, zeigt sich Flicker zuversichtlich.

Ziel der Stiftung Schönau sei es, mit dem Bau von 70 Mietwohnungen zur Entlastung des regionalen Wohnungsmarkts beizutragen. Gleichzeitig habe das Bauvorhaben Modellcharakter, nicht nur wegen der ökologisch nachhaltigen Holzbauweise und der Verwendung von Holz aus den stiftungseigenen Wäldern. Beim Wärmekonzept strebe die Stiftung eine mindestens CO2-neutrale Lösung an: „Das ist gut für Umwelt und Mieter.“

Dass es tatsächlich noch in diesem Jahr losgehen könnte, freut auch Bürgermeister Florian König, zumal die momentane Lage für Bauträger „alles andere als lukrativ“ ist, wie er kürzlich im Interview nach 100 Tagen im Amt betonte.