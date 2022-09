Auch Kirche spart Energie

Neckarhausen. Unter anderen mit Maßnahmen zum Energiesparen befasst sich die Gemeindeversammlung am Sonntag, 18. September, in der Lutherkirche Neckarhausen. Sie findet im Anschluss an den Gottesdienst statt, der um 10 Uhr beginnt. Neben Berichten des Kirchengemeinderates und über die finanzielle Lage der Kirchengemeinde mit Haushaltsplan 2022/2023 geht es auch um den Strategieprozess 2032 und das Abendmahl in und nach der Corona-Pandemie sowie um Kinder im Gottesdienst. Weitere Tagesordnungspunkte und Fragen können bis zum 12. September im Pfarramt mitgeteilt oder über ein Formular auf der Internetseite übermittelt werden. Die Versammlung kann auch live verfolgt werden. red

