Auch Holger Vier zieht Kandidatur bei Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen zurück

Edingen-Neckarhausen. Bei der zweiten Runde der Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen stehen am Sonntag, 27. November 2022, nur noch die beiden Erstplatzierten vom 6. November und zwei Außenseiter auf dem Stimmzettel. Nach den parteilosen Bewerbern Ulf Wacker, Ramon Schürle und Aleksandra Janson hat am Mittwoch auch der ebenfalls parteilose Unternehmer Holger Vier aus Ladenburg seine Kandidatur zurückgezogen. Damit werden die beiden Gemeinderäte Florian König (CDU) und Klaus Merkle (UBL) das Rennen unter sich ausmachen. "Angesichts des Ergebnisses und der nächsten Wochen habe ich mich entschieden, meine Kandidatur nicht weiterzuverfolgen", schreibt Vier, der von keiner Partei unterstützt wurde. Neben den Favoriten König und Vier stehen noch Gemeinderat Gerd Wolf ("Die Partei") und Dauerbewerber Samuel Speitelsbach zur Wahl.

