Amtsinhaber angezählt

Das waren heftige Attacken gegen Bürgermeister Simon Michler (CDU) in Edingen-Neckarhausen. Ausgerechnet sein Stellvertreter Dietrich Herold von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) schenkte ihm heftig ein. Seine verbalen Angriffe legten stellenweise die Vermutung nahe, er strebe selbst Michlers Amt an, wenn im kommenden Jahr erneut gewählt wird – wäre da nicht sein Alter: Herold wird im Juli 68.

Doch auch SPD-Sprecher Michael Bangert griff den Bürgermeister mehrfach an, sprach von einem politischen „Ausfall“. Fast so, als befände er sich erneut im Wahlkampf mit ihm, den er 2015 sang- und klanglos verloren hatte. Vergleichsweise moderat blieb der Sprecher der Offenen Grünen Liste. Und die CDU? Auch seine eigene Partei ließ Michler im Regen stehen, verteidigte ihn nicht gegen die Angriffe von Herold, der als Sprecher der stärksten Fraktion die Debatte eröffnet hatte.

Bürgermeister sprachlos

Michler selbst fand am Beginn der Sitzung versöhnliche Worte, forderte ein Miteinander, warb um Einigkeit – fast so, als wüsste er, was da auf ihn zukommt. Die Ausführungen seiner Kritiker ließ er einfach so stehen, ohne einen öffentlichen Kommentar. Dabei hätte er durchaus in der Sache entgegnen können. Beispielsweise beim Thema Sparen oder Schulden.

Es ist richtig, dass die Schulden seit Michlers Amtsantritt deutlich gestiegen sind. Es ist aber auch richtig, dass fast alle Haushalte – und damit die Verschuldung – im Gemeinderat einstimmig oder mit großer Mehrheit beschlossen worden sind. Und dass er beispielsweise bei den Kindergartenplätzen nachgeholt hat, was in der Vergangenheit versäumt worden ist. Doch zu all dem schwieg Michler in der Sitzung. Er wirkt angeschlagen, müde angesichts immer wieder verschobener Entscheidungen. Die Etatdebatte hat einmal mehr gezeigt, dass seine Kandidatur in Schwäbisch Hall politisch ein schwerer Fehler war. Es fehlt ihm seitdem noch mehr an Rückhalt im Gemeinderat – und womöglich auch bei den Bürgern.

