Am 9./10. Oktober sind Fährtenhunde gefordert - Titelkämpfe beim HSV

Edingen-Neckarhausen. Der HSV Edingen richtet in Kooperation mit dem VfH Neckarhausen die Verbandsmeisterschaft der Fährtenhunde am Wochenende 9./10. Oktober in Edingen-Neckarhausen aus. Bei der Fährtenarbeit wird von dem sogenannten Fährtenleger eine Spur mit einer Länge von mindestens 400 Schritt auf Wiese oder Acker gelegt. Auf diese werden verschiedene Gegenstände (etwa aus Kunststoff, Leder, Holz) abgelegt, die der Hund beim Absuchen der Fährte anzeigen muss. Der Hundeführer folgt dem Hund in zehn Meter Abstand.

Sieger stehen am Sonntag fest

Antreten wird nach Aussage von Klaus-Dieter Immerz „das Beste, das der Südwestdeutsche Hundeverband im Fährtenhundesport zu bieten hat“. 20 Mensch-Hund-Teams aus dem gesamten Südwesten werden zum Wettkampf antreten. Die Sieger sind für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert

Beginn der Veranstaltung ist am Samstag um 9.30 Uhr mit der Auslosung. Etwa um 11.40 Uhr ist die Abfahrt ins Fährtengelände. Gegen 19 Uhr startet ein geselliger Abend. Am Sonntag geht es um 9.40 Uhr mit der Abfahrt ins Fährtengelände weiter. Die Siegerehrung ist ab 16.30 Uhr auf dem Vereinsgelände.

Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Simon Michler. Die Gesamtleitung hat die SVWHV-Präsidentin Ute Weinmann. Die Leitung der ausrichtenden Vereine haben Jörg Thoma, Klaus-Dieter Immerz und Richard Strauß inne, der auch sportlicher Leiter ist.