Aleksandra Janson zieht Kandidatur in Edingen-Neckarhausen zurück

Edingen-Neckarhausen. Aleksandra Janson verzichtet auf eine weitere Kandidatur als Bürgermeisterin in Edingen-Neckarhausen. Das hat die Rechtsanwältin aus Edingen nach Gesprächen mit Vertretern von SPD und Linken am späten Montagabend mitgeteilt. Damit läuft nun in der zweiten Runde am 27. November alles auf einen Zweikampf zwischen den beiden Erstplatzierten Florian König (CDU) und Klaus Merkle (UBLFraktion, parteilos) hinaus. Die SPD will sich nach einem Gespräch mit beiden Bewerbern am Mittwoch positionieren, die Linke hält beide Kandidaten für geeignet.

