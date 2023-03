Ärger um geplante Pferdeställe in Edingen-Neckarhausen

Kuriose Anzeige im Mitteilungsblatt der Gemeinde Edingen-Neckarhausen: In der Ausgabe vom Donnerstag wenden sich namentlich nicht genannte Betroffene an Bürgermeister und Gemeinderat mit folgendem Text: „Wir Anwohner der Goethestraße, Schillerstraße und Bahnhofstraße wollen keine Pferdeställe und Koppeln vor unserer Haustür!“ Auf Anfrage bestätigt Bürgermeister Florian König, es existiere eine entsprechende Bauvoranfrage. Die Benachrichtigungen der Angrenzer seien bereits verschickt worden. Vermutlich gehe diese Anzeige darauf zurück. Weder Gemeinderat noch technischer Ausschuss hätten bislang über das Vorhaben beraten. Die Bauvoranfrage sei derzeit beim Baurechtsamt in Bearbeitung. Früher oder später wird sie also auch Gegenstand einer öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses oder des Gemeinderates sein.

Photovoltaikanlage geplant

Auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte Marianne Koch, dass sich das Vorhaben auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen befindet. Dieses liegt knapp 400 Meter von der Goethestraße entfernt, in einer Aussiedlerhofsiedlung. Die Dächer der Ställe sollen großflächig mit einer Photovoltaikanlage versehen werden. Diese werde eine Leistung von einem Megawatt haben. Eine entsprechende Einspeiseerlaubnis der Energie Baden-Württemberg liege bereits vor. Laut Koch wurde die Bauvoranfrage schon im November im Rathaus eingereicht. „Für uns ist das ein intensiver Beitrag zum Klimaschutz“, sagte Koch. Auf dem Hof gibt es unter anderem auch einen Hofladen mit eigener Metzgerei und Ferienwohnungen.