Adventfeier für Senioren

Nach langer Pause will die Gemeinde Edingen-Neckarhausen in diesem Jahr den Advent wieder gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren von Edingen, Neckarhausen und Neu-Edingen feiern. Die Feier findet am Donnerstag, 8. Dezember, um 14.30 Uhr, in der Eduard Schläfer-Halle in Neckarhausen statt.

Damit alle älteren Menschen an der Veranstaltung teilnehmen können, bietet die Gemeinde einen Fahrservice mit folgenden Haltestellen an:

Edingen: 13.10 Uhr Bahnhof Edingen, 13.15 Uhr Haltestelle Schillerstraße, 13.20 Uhr Haltestelle Edingen Ost, 13.25 Uhr Haltestelle Rathaus, 13.30 Uhr Haltestelle Edingen-West, 13.45 Uhr Haltestelle Pfälzer Hof.

Neu-Edingen: 13.15 Uhr Haltestelle Lilienstraße, 13.20 Uhr Haltestelle Breslauer Straße.

Neckarhausen: 13.25 Uhr Haltestelle Neckarhausen West/Seckenheimer Straße, 13.30 Uhr Haltestelle Brücke Neckarhausen, 13.35 Uhr Haltestelle Schloss Neckarhausen, 13.40 Uhr Haltestelle Neckarhausen Ost/Hauptstraße.

Anmeldungen sind bei den Bürgerservice-Stellen oder dem Sekretariat Rathaus Edingen möglich. Info und Kontakt: Nora Langner, Telefon 06203/ 808-202, Fax 06203/808-213,

E-Mail: nora.langner@edingen-neckarhausen.de red