Von Hans-Jürgen Emmerich

In Neckarhausen entstehen bis voraussichtlich Sommer 2024 insgesamt 25 neue Häuser. Die Wiese gegenüber von Bäko am nördlichen Ortsrand ist bereits abgetragen, der Bauplatz eingezäunt. Der Dossenheimer Projektentwickler Conceptaplan & Kalkmann Wohnwerte haben für das Quartier „Wohnen an den Wingertsäckern“ mit der Vermarktung begonnen.

Die Häuser

...