Abgase weg, „dicke Luft“ bleibt aber

Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Neckarhausen wird in diesen Tagen kräftig gewerkelt. Von den Decken hängen bereits dicke gelbe Schläuche, eine Abluftanlage wartet noch auf die Montage. Mit der rund 30 000 Euro teuren Maßnahme wird ein zentraler Punkt der Mängelliste abgearbeitet, den die Unfallkasse Baden-Württemberg Anfang 2021 vorgelegt hatte. In Edingen steht die gleiche Investition an.

Eine Absauganlage gab es zwar bereits, doch die erfüllte ihren Zweck in Neckarhausen nur bedingt. „Sobald wir losfahren wollten, mussten wir den Schlauch abziehen“, erläutert Kommandant Stephan Zimmer: „Dann haben die Aktiven hier im Nebel gestanden.“ Eine Gesundheitsgefährdung, die die Unfallkasse nicht länger dulden konnte.

Stand der Technik

Kommandant Stephan Zimmer präsentiert die neue Abgasabsauganlage im Feuerwehrhaus Neckarhausen. © Hans-Jürgen Emmerich

Künftig gibt es einen Abschalter. Wenn dieser beim Ausfahren ausgelöst wird, geht die Druckluft aus, die Manschette löst sich vom Auspuff, fällt auf den Boden, und die Luft im Gerätehaus bleibt sauber. „Bis zum letzten Moment werden die Abgase also abgesaugt“, erklärt Zimmer. Das sei heute Stand der Technik. Die Ausgaben von rund 60 000 Euro hätte man sich sparen können, kritisiert Zimmer und spielt damit auf den seit Jahren geplanten Neubau eines Hilfeleistungszentrums an. Immerhin: Die jetzt montierten Schläuche und Schienen könnten auch im neuen Domizil wieder eingebaut werden – wenn es irgendwann steht. „Die Mitnahme ist natürlich nur möglich, solange sich die Normen nicht ändern“, schränkt Gerätewart Markus Heinze ein. Es wird also höchste Zeit.

Was noch immer fehlt, ist eine Grundsatzentscheidung des Gemeinderates, das neue Feuerwehrhaus zu bauen. „Die Verwaltung ist dazu längst bereit“, betont Bürgermeister Simon Michler. Doch die Fraktionen konnten sich bislang nicht dazu durchringen. Ein in der vergangenen Woche angesetztes Gespräch zwischen Ratsparteien und Feuerwehr musste wegen der Beisetzung von Ehrenkommandant Michael Berger kurzfristig wieder abgesagt werden.

In einem Punkt geht es aber jetzt voran. In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 18. Mai, soll die Straße im neuen Gewerbegebiet „In den Milben“ einen Namen bekommen, und zwar den von Carl Metz aus Heidelberg, der als Gründungsvater der Freiwilligen Feuerwehren gilt. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan soll dann im Juni gefasst werden.

Die Umlegung der Grundstücke ist nach Angaben von Bauamtsleiter Dominik Eberle vorbereitet und könnte im Juli erfolgen. Danach wäre die Erschließung des Areals möglich. Insgesamt gibt es laut Eberle rund 31,5 Hektar Bauland. Die Gemeinde könne über 13 von 17 Gewerbegrundstücken verfügen. Über deren Vergabe muss noch entschieden werden. Die Liste der Interessenten ist laut Michler deutlich länger als die der Parzellen. Je Quadratmeter fallen 130 Euro Erschließungskosten an. Allein der geplante Kreisel an der Speyerer Straße wird rund eine Million Euro kosten. Der Bodenrichtwert liegt bei 210 Euro.

Das neue Hilfeleistungszentrum in diesem Gebiet wird letztlich wohl ein reines Feuerwehrhaus, eine Integration des Roten Kreuzes dürfte aus Kostengründen vom Tisch sein. Die von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) ins Gespräch gebrachte Investorenlösung werde geprüft, erklärt Michler. Mit einem Volumen von mindestens zehn Millionen Euro müsse es auf jeden Fall eine europaweite Ausschreibung geben, angefangen beim Architektenwettbewerb.

„Aktive gefährdet“

Im März hatte die Feuerwehr bei ihrer Hauptversammlung scharfe Kritik an der „anhaltenden Flickschusterei“ geäußert. „Gemeinde und Rat setzen uns in unserem freiwilligen Feuerwehrdienst bewusst und billigend einer Gefährdung über das gebotene Maß aus“, heißt es in einem Beitrag auf der Webseite der Wehr.