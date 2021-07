„Abends falle ich ins Bett“

Neu-Edingen/Seckenheim. Gurken und Salat gedeihen, Zucchini sind erntereif und Tomaten folgen bald: Johannes Stange strahlt zufrieden. In Neu-Edingen baut der mit seiner Familie in Seckenheim wohnende Trompeter erfolgreich Gemüse an. Er hat notgedrungen sein Musikinstrument gegen Spaten und Hacke getauscht. Denn als studierter Musiker und Familienvater hat Stange mutig umgesattelt, weil seine gewohnten Einkommen in der Corona-gebeutelten Kulturbranche zu unsicher geworden sind.

„Es läuft toll“, sagt Stange, der inzwischen für Hofläden in der Region und ein Lokal in Mannheim anbaut. Dabei hatte er erst in der letzten Märzwoche damit begonnen. Nun aber doch nicht in Ladenburg, was ja Stanges ursprünglicher Plan war (diese Redaktion berichtete im Januar ausführlich), sondern nahe der früheren Gärtnerei Eichhorn gegenüber dem Firmenparkplatz in der Fred-Joachim-Schoeps-Straße 62. „Ich bin richtig begeistert, weil die Sachen extrem toll wachsen“, freut sich Stange und ist „im Nachhinein froh, dass es nicht Ladenburg geworden ist“. Denn dort, auf einem Stückchen Land der Schwiegermutter mitten im Feld, gab es weder Wasser- noch Stromanschluss. „Hier habe ich dagegen beste Voraussetzungen, sogar mit einem Gebäude und Zaun“, erklärt Stange. Er ist deshalb einer heutigen Nachbarin „riesig dankbar“, weil sie ihn auf das zur Pacht stehende Grundstück aufmerksam gemacht hatte. Stange hatte 2020 beschlossen zu handeln, als wegen Corona bis auf eine Ausnahme Projekte an Theatern, auf Kleinbühnen und in Clubs brachlagen. Unterstützt von seinem Bruder, der in Wiesloch lebt und als Förster tätig ist, entwickelte Stange seinen Plan, den er jetzt auch mit Hilfe seiner Frau, der Sängerin Jutta Gückel, umsetzt. Das Know-how hatte er sich im Selbststudium und bei Praktika in Betrieben erworben. Seine Ernte verkauft er in gemischten „Abo-Kisten“ dienstags von 14 bis 19 Uhr auf dem Gelände.

Als Nächstes strebt der im Schwarzwald aufgewachsene Stange ein Biosiegel an. Hängt er die geliebte Trompete an den Nagel, wo sich der Gemüseanbau zu rentieren scheint? „Auf Dauer will ich es gerne halb-halb machen“, sagt Stange, räumt jedoch ein: „Tendenziell falle ich zurzeit abends eher ins Bett, aber das Gärtnern ist eine viel schönere Anstrengung als zum Beispiel Computerarbeit zu machen.“