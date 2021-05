Ab Juni entsteht das neue Hebewerk in Neckarhausen

Der Abwasserverband beginnt am Montag, 7. Juni, mit den Arbeiten an der Neckarstraße in Neckarhausen. Dort entsteht in den nächsten zwei Jahren ein Neubau des Hebewerks I. Der eigentliche Baubeginn fällt in den Juni, weil zuvor noch andere Arbeiten erforderlich waren, teilt der Abwasserverband „Unterer Neckar“ in einer Pressemitteilung mit. Im Februar gab es bereits Rodungsarbeiten, da diese vor Beginn der Bauarbeiten erledigt werden mussten. Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen hat in den zurückliegenden Wochen außerdem mit dem Rückbau des Baugeländes, dem Fußballplatz des FC Victoria, begonnen (der „MM“ berichtete).

Hohes Verkehrsaufkommen

Die Baustelle wird in diesem Jahr von Tiefbauarbeiten dominiert. Diese sind zum einen erforderlich für das eigentliche Hebewerk und zum anderen für die Neutrassierung von Kanälen. Der Abwasserverband kündigt an, dass wegen dieser Bauarbeiten zeitweise ein hohes Aufkommen von LKW-Verkehr zu erwarten sei. Für die Dauer der Bauzeit entstehen für die Anwohner rund um den Bauabschnitt an der Neckarstraße deshalb Einschränkungen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Der Abwasserverband „Unterer Neckar“ betont, dass die, mit dem Bau verbundenen, Einschränkungen wegen des Zustandes des Altbaus unvermeidbar seien.

Weiter kündigt der Verband an, dass das bisherige Hebewerk bis zur Fertigstellung des Neubaus in Betrieb bleibt. Geplant ist die Fertigstellung der neuen Anlage im Laufe des Jahres 2023. Verbaut werde modernste Technik. Außerdem verbrauche der Neubau künftig deutlich weniger Emissionen, als die derzeitig vorhandene Anlage. Der Abwasserverband bittet die Bevölkerung und Anwohner mit Beginn der Bauarbeiten im Juni um Verständnis für die Einschränkungen.

