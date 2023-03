75-Jähriger aus Edingen übergibt 75.000 Euro an Trickbetrügerin

Edingen-Neckarhausen. 75.000 Euro hat ein 75 Jahre alter Mann aus Edingen-Neckarhausen am Mittwoch an eine Betrügerin übergeben. Im Glauben seinen Sohn mit einer Kaution vor einer Haftstrafe zu retten, fiel der Senior auf bislang unbekannte Trickbetrüger herein, berichtet die Polizei. Ein angeblicher Polizeibeamter teilte ihm am Telefon mit, dass sein Sohn einen Unfall verursacht habe und forderte den Geldbetrag. Nach der Geldübergabe übten die Betrüger weiter Druck auf den 75-Jährigen aus, der sich bei Bekannten nach weiteren Geldmitteln erkundigte. In diesem Moment flog der Betrug auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Abholerin, die das Geld gegen 16.20 Uhr in der Eichendorffstraße entgegennahm, soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß mit molliger Figur sein. Sie soll dunkles Haar und dunkle Augen gehabt haben und mit einem bunten Pullover mit Kapuze sowie einer Kurzarmweste bekleidet gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Identität der Betrügerin unter der Telefonnummer 0621/174-4444 abzugeben.