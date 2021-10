Spenden statt schenken, lautet seit Jahren das Motto der Spedition TTM in Edingen-Neckarhausen. In dieser Woche haben Vertreter des Unternehmens einen Betrag von 5000 Euro an Radio Regenbogen und deren Projekt „Kinder unterm Regenbogen“ übergeben. Mit dabei waren die TTM-Geschäftsführer Sandro Filbrunn und André Niklas sowie Alexandra Johne vom Sender. „Wir sind beide Familienväter, daher liegen uns Kinderprojekte sehr am Herzen“, so Niklas und Filbrunn. hje

