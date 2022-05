50 Tage Ostern feiern

Das Team der katholischen Seelsorgeeinheit St. Martin, bestehend aus den Pfarreien Edingen, Neckarhausen, Friedrichsfeld und Seckenheim, lädt dazu ein, in den 50 Tagen zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt der Apostelgeschichte und damit den Anfängen der Kirche auf die Spur zu kommen. Einen Themenabend zur Apostelgeschichte gibt es am Donnerstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas Neckarhausen.

Am Dienstag, 17. Mai, 18.30 Uhr, beginnt in der Pfarrkirche St. Bruder Klaus in Edingen eine Wort-Gottes-Feier zum Fest der Apostelin Junia mit Gemeindereferentin Mlynski. Am Mittwoch, 18. Mai, 19.30 Uhr, wird in der Pfarrkirche St. Bonifatius Pastoralreferent Brantzen eine musikalische Stunde zur Apostelgeschichte mit Gitarre, Gesang, kurzen Impulsen und Stille angeboten. Eine Impulspredigt zum Thema hält Diakon Merkel am Sonntag, 22. Mai, im Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas. hat

