45 000 Euro für Absaugen von Abgas

Mit dem Einbau neuer Anlagen zur Absaugung von Abgasen in den Feuerwehrgerätehäusern erfüllt die Gemeinde Edingen-Neckarhausen eine weitere Auflage der Unfallkasse Baden-Württemberg. Wie Bürgermeister Simon Michler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in der Eduard-Schläfer-Halle mitteilte, habe das Gremium die Auftragsvergabe bereits im Dezember in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen.

Danach erneuert die Firma Plymovent Exhaust Extraction aus Troisdorf die Anlagen für rund 43 000 Euro. Wie Michler auf Nachfrage erklärte, erfolgte die Vergabe in nicht-öffentlicher Sitzung, um keine Zeit zu verlieren. Bis zum Einbau wird es nun trotzdem noch einige Zeit dauern. Dieser könne frühestens im Sommer erfolgen, sagte Thea-Patricia Arras von der Stabsstelle beim Bürgermeister.

Nur Übergangslösung

Die Abgasanlagen sind Teil einer umfassenden Mängelliste der Unfallkasse, die Anfang 2021 vorgelegt wurde und die die Gemeinde nun abarbeiten muss, um die Sicherheit der Frauen und Männer der Feuerwehr zu gewährleisten. Die meisten Punkte sind inzwischen laut Verwaltung erledigt. Trotzdem gilt das nur als Übergangslösung bis zu einem zeitnahen Neubau eines zentralen Gerätehauses an der Speyerer Straße. Für das rund zehn Millionen Euro teure Vorhaben sind auch im Entwurf des Haushalts für 2022 und 2023 nur Planungsraten von jeweils 200 000 Euro eingestellt. hje