1250 Jahre: Das Jubiläum wird bunt

„Begegnungen“: Unter diesem Motto gestalten die Volkshochschule, die Graf-von-Oberndorff-Schule und die Jugendmusikschule im Laufe des Jubiläums zu „1250 Jahre Neckarhausen“ drei Wochenenden mit Filmen, Musik, Theater an verschiedenen Orten in der Gemeinde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An diesem Freitag geht es um 18 Uhr im Gemeindehaus St. Michael mit „Begegnungen im Ort“ los, es gibt eine Filmvorführung von Christopher Papakaliatis Spielfilm „Worlds Apart“ (Original mit deutschen Untertiteln) zu sehen.

Auch die Szenemacher sind an diesem Samstag zu sehen. © Michael Schäfer

Am Samstag, 11. Februar, gehen die „Begegnungen“ in St. Michael in Zusammenarbeit mit der Graf von Oberndorffschule und der Jugendmusikschule weiter. Ab 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ab 16 Uhr folgen Tanz, Musik und das Musical „Sterntaler“ von Uli Führe, aufgeführt von den zweiten Klassen. Sie stellen die Frage, was geschieht, wenn die Hauptfigur des Märchens durch das Neckarhausen des späten 18. Jahrhunderts wandert? Wem könnte sie dort begegnet sein?

Wunderbare Vielfalt

Mehr zum Thema Kirchenmusik Klänge, die bis ins Weltall reichen Mehr erfahren Freizeit VHS muss ihr Aquajogging in Neckarhausen absagen Mehr erfahren

Dieser Nachmittag soll mit seinen verschiedenen Eindrücken die Vielfalt der Begegnungen widerspiegeln, die in Neckarhausen (wie überall in der Welt) durch alle Jahrhunderte hindurch gelebt wurden und die Menschen geprägt haben.

Wer mag, kann den Nachmittag fortsetzen und ab 17.30 Uhr mit dem Bösfeld-Trio (drei Saxofone), dem Duo „2 Cafés Longs“ (französische Chansons mit Akkordeon und Gitarre) und der Theatertruppe „Die Szenemacher“ einen wunderbaren Abend genießen.

Ob am Freitag zum Film, am Samstagnachmittag mit den Schülern der Oberndorff- und Jugendmusikschule oder am Abend mit den Musikern und Theatermachern: Die Veranstalter freuen sich auf viele Begegnungen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. red