Zweite Liga rückt näher

Bürstadt. Die Recurve-Mannschaft des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) Bürstadt hat den nächsten großen Schritt in Richtung 2. Bundesliga gemacht. Ihren dritten von vier Wettkampftagen in der Regionalliga West schlossen die Bürstädter mit 10:4 Punkten als zweitbestes Team ab.

Damit verkürzte der PBC, der jetzt bei 29:13 Gesamtpunkten steht, den Rückstand auf Tabellenführer Sherwood Herne II von drei auf einen Zähler. Den Vorsprung auf ihre Verfolger konnten die Bürstädter um einen Punkt ausbauen. Die RSG Düren, die bei ihrem Heimwettkampf mit 11:3 Zählern als Ligabester abschnitt, weist als neuer Dritter 26:16 Punkte vor. Der BSC Laufdorf (25:17) und der SV Arolsen (24:18) verloren an Boden.

„Bärenstarke“ Leistung in Düren

Steht das PBC-Team auch nach dem vierten und letzten Wettkampf unter den besten zwei Teams, dürfen die Südhessen an der Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga teilnehmen. Aus ihren Ambitionen machen Bürstadts olympische Bogenschützen schon länger keinen Hehl. Der Rundenabschluss in der Regionalliga West steigt am 4. Februar in Kassel. „Unser Ziel ist, dass wir diesen für uns entscheiden und in den Relegationswettkampf einziehen. Man muss sich Ziele setzen, unseres ist die Zweite Bundesliga“, schrieb Teammitglied Olaf Kaiser auf der Facebook-Seite des Vereins.

Die Leistung der PBC-Schützen in Düren nannte Kaiser „bärenstark“. Nach einer 4:6-Auftaktniederlage gegen Bocholt gaben die Südhessen in den Matches gegen Barop (7:3), Arolsen (5:5), Mülheim (6:0), Laufdorf (6:0), Düren (5:5) und Primus Herne II (6:0) nur noch zwei Zähler ab. cpa