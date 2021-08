Zweimal ausgerückt

Bürstadt. Einen Flächenbrand auf einem Stoppelacker hat die Feuerwehr Bürstadt am Mittwochabend in der Nähe des Valentinshofs an der alten B 47 gelöscht. Kurz nach 21 Uhr sind die Brandschützer alarmiert worden und mussten laut Stadtbrandinspektor Uwe Schwara nur noch Nachlöscharbeiten leisten. „Der Mann, der uns angerufen hat, hatte ein paar Wasserflaschen dabei und damit schon die Randbereiche bekämpft.“ Aufgrund des feuchten Bodens habe sich das Feuer nicht so rasch ausbreiten können, erklärte Schwara auf Anfrage erleichtert. Die Fläche habe sich daher auf rund 15 Quadratmeter beschränkt.

Am Donnerstagmorgen sind die Einsatzkräfte erneut ausgerückt. Kurz vor 7 Uhr stellten Bewohner in der Bobstädter Hainlache Wasser im Keller fest. Schuld daran war laut Schwara ein Wasserrohrbruch vor dem Gebäude. „Das Wasser war durch das Kellerfenster eingedrungen, dort musste ausgepumpt werden.“ Die Bobstädter Feuerwehr erledigte das und wartete auf Mitarbeiter von Energieried, die das Wasser abstellten und nun den Schaden am Rohr beheben werden. cos