Zwei Schüler in der Kita Zwergenwald

Bürstadt. Das Angebot zur Teilnahme am Girls & Boys Day in Bürstadt haben zwei Schüler der sechsten Klasse des Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) Bensheim genutzt. Durch die Pandemie konnte die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren nicht durchgeführt werden. Die Stadtverwaltung Bürstadt gewährte ihnen Einblicke in die Arbeit der Kindertagesstätte Zwergenwald. Mit Matteo und Eren waren zwei Teilnehmer einen kompletten Vormittag in der Kita eingesetzt und schnupperten in den Beruf des Erziehers hinein. Mädchen scheuten die Option, im Betriebshof oder der Kläranlage mit anzupacken, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Zum Abschluss und als kleines Dankeschön erhielten die beiden AKG-Schüler eine Teilnahmebestätigung und ein Präsent. red

