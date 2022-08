Ganz entspannt sieht das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule dem neuen Schuljahr entgegen: Alle Lehrerstellen sind besetzt, der neue Hof ist soweit fertig – und auch die Turnhalle kann die Grundschule zurzeit noch nutzen. Für die beiden neuen ersten Klassen ist also alles bereit. Am Dienstag, 10.30 Uhr, werden die 31 Jungen und Mädchen herzlich in Empfang genommen.

Die beiden

...