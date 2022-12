Zuschuss für Bürstadt

Bürstadt. Wie bereits im vergangenen Jahr erhält die Stadt Bürstadt aus dem Bund-Länder-Programm ‚Sozialer Zusammenhalt‘ auch 2022 eine finanzielle Förderung zur Verbesserung des Zusammenlebens in der östlichen Kernstadt. Das teilt der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer (CDU) mit. Nachdem 2021 bereits 660 000 Euro nach Bürstadt flossen, sind es in diesem Jahr weitere 680 000 Euro. Investitionen in das Wohnumfeld, die Infrastruktur und die Wohnqualität sollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Das von Bund und Land finanzierte Programm fördert in diesem Jahr hessenweit 32 Projekte in Städten und Gemeinden mit insgesamt 25,7 Millionen Euro, informiert der Landtagsabgeordnete Bauer. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1