Zuschüsse für vier Vereine im Ried

Biblis/Groß-Rohrheim. Fast 4,6 Millionen Euro schüttet das hessische Innenministerium an hessische Sportvereine und Kommunen aus. Davon profitiert der Tennisclub Biblis, der sich über 7200 Euro für den Anstrich des vereinseigenen Gebäudes freuen kann. Der Reit- und Fahrverein Biblis erhält 5700 Euro für die Sanierung des Springplatzes. 300 Euro bekommt der TTC Groß-Rohrheim für die Ausrichtung der Nachwuchs-Kreiseinzelmeisterschaften, und der Tennisclub Groß-Rohrheim wird mit 300 Euro für die Förderung der Vereinsarbeit belohnt. „Sport dient nicht nur der Gesunderhaltung, sondern steigert insbesondere das allgemeine Wohlbefinden sowie den Zusammenhalt vor Ort“, sagt der hessische Innen- und Sportminister Peter Beuth. Das Land Hessen wolle vorbildliches Engagement – vor allem in kleineren Vereinen – unterstützen. Der Fokus liege vor allem in den Bereichen Gesundheit, Integration und dem Jugendsport. cos

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1