Zuschauer willkommen

Bürstadt. Nicht nur das Flagship-Team der Redskins wird am Samstag auf dem eigenen Homefield in die Saison starten. Auch die Juniors aus der U16 werden ihr erstes Heimspiel in der Jugendoberliga 2021 bestreiten. Empfangen werden sie die gleichaltrige Jugend der Frankfurt Universe, deren Herrenteam in der GFL1, der ersten Bundesliga, beheimatet ist. Der Spielbeginn ist auf 12.30 Uhr angelegt. Der Eintritt für dieses Spiel ist frei.

Die Spiele werden begleitet von den Cheerleader-Teams, typischer Redskins-Musik, Fastfood und dem gewohnt familiären Ambiente an der Wasserwerkstraße. Das Stadion öffnet bereits eine Stunde vor Spielbeginn, womit die Veranstalter Wartezeiten im Eingangsbereich vermeiden wollen. Redskins-Kommunikationschef Harry Frommeld freut sich, Zuschauer auf dem Platz begrüßen zu dürfen – „wenngleich im Moment limitiert und im Rahmen eines Hygiene- und Sicherheitskonzeptes, das sich streng an die Vorgaben aller maßgeblichen Institutionen hält.“ Es könnten nur nachweislich geimpfte, genesene und aktuell getestete Personen kommen. Diese sollen den Pandemiealltag für einige Stunden ausblenden können.“ red