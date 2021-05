Zusammenstoß zweier Radfahrer

Bürstadt. Bereits am Freitag, 28. Mai, ist es gegen 12 Uhr in Bürstadt zu einem Unfall mit Fahrradfahrern gekommen. Ein 82-jähriger Bürstädter, der mit seinem Fahrrad von der Bonifatiusstraße in Richtung Gartenstraße fuhr, stieß mit einem etwa zehnjährigen Jungen auf dessen Fahrrad zusammen, stürzte und verletzte sich leicht. Sein Fahrrad wurde beschädigt. Zufällig anwesende Rettungssanitäter leisteten Erste Hilfe.

Das Kind war mit einem etwa gleichaltrigen Freund unterwegs und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 06206/9440-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol