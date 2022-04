Zurück auf dem Treppchen

Bürstadt. Nach zweijähriger Corona- Zwangspause war es endlich wieder so weit, der lang ersehnte erste Präsenzwettkampf im Gerätturnen weiblich hat in Lampertheim stattgefunden. So waren nicht nur die Athletinnen, sondern auch die Trainer und Trainerinnen sowie die Kampfrichter und Kampfrichterinnen aufgeregt. Die elf Mädchen des TV Bürstadt gingen in drei verschiedenen Altersklassen bei den Gau-Meisterschaften an den Start.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Turnerinnen der Leistungsgruppe zeigten einen starken Auftritt und konnten sich zwei Plätze auf dem Podest der Altersklasse neun Jahre und jünger sichern. Holly Werle belegte den zweiten Platz, ihre Teamkollegin Leonie Brechenser sicherte sich den dritten Platz, dicht gefolgt von Lina Sanchez Rivero auf Platz vier. Magdalena Molitor erturnte sich mit der Höchstwertung am Balken in diesem Wettkampf den zehnten Platz. Alena Blankenburg aus der Wettkampfgruppe belegte in ihrem ersten Turnwettkampf einen hervorragenden neunten Platz, dicht gefolgt von ihrer Teamkollegin Mila Kistner auf Rang elf.

Im Wettkampf elf Jahre und jünger starteten Luisa Marleen Keinz (18. Platz), Laura Genzel (22. Platz) und Julia Hentrich (24. Platz). Mutig zeigten sie einen Grätschsprung über den Bock, bevor es an das nächste Gerät, das Reck, ging. Sie ließen sich auch von dem nur zehn Zentimeter breiten Balken in 1,10 Meter Höhe nicht aus der Ruhe bringen und beendeten dann den Wettkampf mit einer Bodenübung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anna Weidenauer zeigte sehr gute Leistungen an allen Geräten und sicherte sich damit den dritten Platz im Wettkampf 14 Jahre und jünger. Ihre Teamkollegin Mia Giesbrecht freute sich über den fünften Platz. red