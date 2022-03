Zuflucht bei Freunden

Bürstadt. Bislang haben sich acht aus der Ukraine geflüchtete Familien bei der Bürstädter Integrationsbeauftragten Gerasimoula Grigoraki gemeldet. Und sie geht davon aus, dass es schnell mehr werden könnten in den nächsten Tagen und Wochen. Die Zahl der Menschen, die sich vor den russischen Bomben in Sicherheit bringen wollen, steigt rapide an.

„Die acht Familien sind alle privat untergebracht“, berichtet die Rathaus-Mitarbeiterin. Allerdings rechne die Stadt auch damit, dass die ersten Geflüchteten aus der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen in den nächsten Tagen in Bürstadt ankommen. Für diesen Donnerstag ist eine Konferenz mit den Bürgermeistern im Kreis geplant, berichtet die Bürstädter Rathaus-Chefin Bärbel Schader. Dabei soll es auch um die Verteilung der Männer, Frauen und Kinder auf die einzelnen Städte und Gemeinden gehen. Ob es bei den jeweils 160 Personen bleibt, die in dieser und der nächsten Woche in den Kreis Bergstraße weiterreisen sollen, wird sich dann zeigen.

Das Rathaus geht zudem davon aus, dass noch mehr Familien bei Freunden und Verwandten auf direktem Weg nach Bürstadt reisen. Ihnen allen legt Gerasimoula Grigoraki ans Herz, sich schnell bei der Stadt zu melden und registrieren zu lassen. Den geflüchteten Ukrainern stehen nämlich eine ganze Reihe an Hilfsleistungen zu, macht die Integrationsbeauftragte deutlich: „Es geht vor allem um die Krankenversicherung, aber auch um Sozialhilfe und Mietunterstützung.“ Nach einer Kinderbetreuung hätten ebenfalls schon etliche Neuankömmlinge gefragt. Und viele wollten wissen, was sie selbst tun und wo sie mitanpacken könnten.

Alle Beteiligten bereiten sich mittlerweile intensiv darauf vor, den geflüchteten Menschen so gut es geht zu helfen. Bärbel Schader ist beispielsweise sehr dankbar darüber, dass eine Ukrainerin – „eine studierte Deutschlehrerin“ – ihre Hilfe angeboten hat. Das Netzwerk Asyl steht ebenfalls bereit. Außerdem hat das Rathaus bei der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft mit Sitz in Viernheim um Unterstützung gebeten – vor allem, was die Verständigung mit den Neuankömmlingen betrifft. Bei der Flüchtlingskrise von 2014 habe man schon viele Erfahrungen gesammelt, macht Gerasimoula Grigoraki deutlich. „Auf diese Strukturen können wir nun zurückgreifen.“ sbo