Zu Besuch im Heimatmuseum

Bürstadt. Der Seniorenbeirat der Stadt Bürstadt hat zu einem Besuch des Heimatmuseums eingeladen. Die Vorsitzende Christel Kroll begrüßte die Teilnehmer herzlich. Bruno Gündling, Leiter des Museums, erklärte, dass das Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert im Besitz der Familie Brückmann ist. Zudem ist es das zweit älteste Haus neben dem alten Fachwerkhaus aus dem Jahre 1733, in dem die Familie Krammig in der Peterstraße wohnt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der damalige Besitzer war Schreiner und begleitete auch das Amt des Glöckners, da Heinrich Brückmann dicht bei der katholischen Kirche St. Michael wohnte. Später wohnte hier die Familie Edgar Gräf, dessen Frau Waltraud eine geborene Brückmann war. Christiane Held, die Tochter von Waltraud und Edgar Gräf, ermöglicht es immer noch, dass Schulklassen, Exklusionen aus Worms die mit dem Fahrrad nach Bürstadt kommen oder wie jetzt die Senioren das sehenswerte Museum kostenlos besuchen können.

Der Kahn erinnert an das Hochwasser, dass in den Jahren 1882/83 Bürstadt unter Wasser setzte. © Seniorenbeirat/Siegfried Gebhardt

„Viele fühlen sich womöglich in ihre Kindheit zurück versetzt, im Gegensatz zu den Schülern, die nicht wussten, was eine ,Dickerübe’ ist“, lachte Gündling. Das Haus beherbergte eine Schreinerei mit Maschinen, Werkzeuge und Geräte.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weihnachten Bürstädter Adventszauber am ersten Dezemberwochenende geplant Mehr erfahren

Auch Gerätschaften für die Bodenbearbeitung, wie sie in den früheren Jahren für die Ernährung verwendet wurden, eine alte Schmiede und vieles mehr hat die einheimische Bevölkerung zur Verfügung gestellt.

Die Besucher wurden aufgeklärt, dass es in Bürstadt, anders als viele meinten, keinen Bahnhof, sondern einen Turmbahnhof gibt. An einem Baumstamm erklärte Gündling, dass im Wald nahe des Wasserwerkes noch Bäume zu erkennen sind, die angeritzt sind und Kerben aufweisen, um an das Harz des Baumes zu gelangen. Dies wurde noch bis ins Jahr 1950 für die Gummiherstellung mit einem Behälter aufgefangen.

Das kleine Schulklassenzimmer mit Kreidetafel und einer Bank, in der ein Tintenfass integriert ist, erinnerte viele Besucher an ihre eigene Schulzeit. Das Musikzimmer mit verschiedenen Musikinstrumenten und Bildern mit Berühmtheiten wie Max Greger und dem Teufelstrompeter Walter Scholz wurden begutachtet.

Besonders stolz ist das Heimatmuseum auf einen Kahn, der noch voll schwimmfähig ist. Er erinnerte an das Hochwasser, das im Dezember 1882/83 Bürstadt unter Wasser setzte. Hochwassermarken in vielen Straßen wie der Luisen- oder Nibelungenstraße erinnern heute daran. Das Wasser lief bis an das Bahnhaus zwischen Riedrode und Lorsch. Auf einer Landkarte wurde ersichtlich, dass ganze Teile des Rieds unter Wasser standen.

Zum Abschluss bedankte sich Christel Kroll bei Bruno Gündling und Christiane Held mit einer Spende.

Alle Teilnehmer und Senioren der Stadt Bürstadt sind zudem eingeladen zum nächsten Treffen des Seniorenbeirates am Dienstag, 25. Oktober, um 15 Uhr zu einem Spielnachmittag ins Gemeindezentrum St. Michael zu kommen. red