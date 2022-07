Zeltlager mit 800 Teilnehmern

Biblis. Zurzeit findet das 55. Kreiszeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Bergstraße in Mittershausen-Scheuerberg bei Heppenheim erstmals wieder nach der coronabedingten Zwangspause statt. Die Feierlichkeiten wurden bereits am Mittwoch eröffnet. Die insgesamt rund 800 Teilnehmer übernachten bis Sonntag in ihren Zelten und unternehmen verschiedene Aktivitäten. Zudem werden verschiedene Leistungsabzeichen wie die Jugendflamme abgenommen. Die Jugendfeuerwehren aus Biblis und Bürstadt bilden die Riedschikane und teilen sich ein gemeinsames Areal auf dem Zeltplatz. red (Bild: Feuerwehr Biblis)

