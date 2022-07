Bürstadt. Unter dem Motto „Große Unterhaltung“ steht das Zeltfest der Sängerlust am 6. und 7. August auf der Sängerlustwiese in der Lorscher Straße 5. Los geht es am Samstag, 6. August, 19 Uhr, mit dem Duo Winkler & Winkler. Um 19.30 Uhr folgt der Festbieranstich. Gegen 21 Uhr heißt es dann „Showtime“, das Rod Lane Entertainment präsentiert die aus Funk und Fernsehen bekannte Interpretin Uschi Frei. Zuletzt war die charismatische Sängerin in der Sat1-Sendung „All together now“ zu Gast, dort hat sie alte, bekannte Melodien kräftig entstaubt. Ihre klassische Gesangsausbildung und viele Jahre Bühnen- und TV-Erfahrung sollen, verwoben mit ihrer Leidenschaft und Stimme, dem Publikum einen unvergesslichen Abend bereiten. Am Sonntag, 7. August, geht’s um 10 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. Ab 11 Uhr folgt mit den „Original Blütenweg-Jazzer“ das nächste Highlight. red

