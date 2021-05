Zehn Tonnen CO2 gespart

Bürstadt. 20 Teams haben sich drei Wochen lang an der Aktion Stadtradeln in Bürstadt und den Stadtteilen beteiligt – mit Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. als Schirmherrin. Aus den Reihen der Harmonie-Sänger, der KKM-Musiker und des Tennisclubs radelten etliche Aktive mit. Gleich 74 Teilnehmern traten für die Erich Kästner-Schule in die Pedale. Sportlicher als die Schülerinnen und Schüler zeigte sich Vertrauenslehrer Michael Feick: Mit 1605 Kilometern wurde er klarer Sieger bei den Einzelfahrern. Dagegen saß die Schülerschaft im Durchschnitt nur 82 Kilometer im Sattel.

Rudolf Wiedemann von den Feuerwehren der Stadt wurde Zweiter in der Einzelwertung: Mit 1434 Kilometern trug er wesentlich zum Gesamtergebnis von 8267 Kilometern und dem zweiten Platz in der Teamwertung bei. Den Sieg holte sich der TV Bürstadt – nach dem zweiten Platz im vergangenen Jahr. Insgesamt fuhr die Mannschaft um Teamkapitän Michael Binzen 11 964 Kilometer. Vorsitzender Andreas Röß strampelte allein schon 1367 Kilometer und wurde Dritter der Einzelwertung. Das Team Sonne fuhr mit 8121 Kilometern auf den Bronzeplatz und ließ, zahlenmäßig überlegen, den TV hinter sich. Bürstadt kommt insgesamt auf fast 66 600 Kilometer – noch „vor Lorsch und Heppenheim“, freute sich Luisa-Marie Morweiser. Sie hatte das Stadtradeln mit Werksstudentin Anne Jakob organisiert. Dadurch hat Bürstadt knapp zehn Tonnen Kohlendioxid eingespart. Fell