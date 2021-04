Zehn neue Fälle in Bürstadt

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Der Kreis Bergstraße hat am Mittwochabend insgesamt 85 Neuinfektionen am Coronavirus gemeldet. In Bürstadt wurden zehn neue Fälle gemeldet. Damit sind aktuell 96 Personen infiziert. In Biblis kamen vier neue Fälle hinzu. Dort sind aktuell 45 Personen betroffen. In Groß-Rohrheim gab es eine Neuinfektion. Damit sind jetzt noch sieben Menschen von einer Infektion betroffen.

Die Inzidenz im Kreis hat das Gesundheitsamt mit 154,5 beziffert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl mit 182,4 an. Die Zahl des RKI ist dafür ausschlaggebend, ob die Bundesnotbremse greift. Beispielsweise müssen Schulen und Kindertagesstätten im Kreis ab diesem Donnerstag schließen. kur