Zahl der Austritte steigt weiter

Bürstadt. Neben vielen anderen Kommunen in der Region verzeichnet auch Bürstadt eine ständig zunehmende Zahl an Kirchenaustritten. Dies teilt die Stadt Bürstadt mit. Der in den zurückliegenden zehn Jahren angewachsene und klar feststellbare Trend zu Kirchenaustritten nahm speziell in den zurückliegenden beiden Jahren eine neue Dimension an. So registrierte das Bürgerbüro im Bürstädter Rathaus im Jahr 2020 schon 127 Austritte, die Zahl stieg im vergangenen Jahr auf 189 weiter an.

Dabei lassen sich die Zahlen noch weiter aufschlüsseln. 92 Christen kehrten im Jahr 2020 der katholischen Kirche den Rücken, im gleichen Jahr traten 35 Personen aus der evangelischen Kirche aus. Im zurückliegenden Jahr 2021 waren es weitere 126 Personen, die ihren Austritt aus der katholischen Kirche dokumentierten, 63 aus der evangelischen Kirche. Spezielle Gründe müssen für die Austritte nicht angegeben werden und werden seitens der Verwaltung auch nicht hinterfragt. Allerdings verzeichnen die städtischen Mitarbeiter im Bürgerbüro auch nach Ablauf des ersten Monats im neuen Jahr eine anhaltende beziehungsweise steigende Tendenz. red

