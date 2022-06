Zähne gut gepflegt

Bürstadt. Kürzlich wurde die Kindertagesstätte Zwergenwald in Bürstadt das Prädikat-Siegel „Rundum mundgesund: Wir sind dabei“ verliehen.

Dies ist die vierte Einrichtung im Kreis Bergstraße, die dieses Siegel verliehen bekam. Die Patenschaftszahnärztin, Dr. Sabrina Hoffmann, verlieh diese Auszeichnung im Namen des Arbeitskreises Jugendzahnpflege Bergstraße und zeichnete damit das vorbildliche Engagement der pädagogischen Fachkräfte zur Förderung der Zahngesundheit im Rahmen des hessischen Gruppenprophylaxe-Konzepts aus.

Das Prädikat-Siegel wird an vorbildliche Kindergärten und Kindertagesstätten verliehen, welche sich durch qualitätsgesicherte Arbeit in der Gruppenprophylaxe verdient gemacht haben. Um dieses Prädikat-Siegel zu erhalten, müssen im Konzept der Einrichtung folgende Punkte verankert und in der Einrichtung umgesetzt sein: Alle Kinder trinken ausschließlich Wasser, Mineralwasser oder ungesüßten Tee aus dem Becher. Täglich frühstücken alle Kinder gemäß dem zuckerfreien Vormittag und üben jeden Tag das Zähneputzen.

Die Eltern erfahren, wie wichtig es ist, dass sie die Zähne ihrer Kinder nach dem Abendessen sauber putzen. Die Kinder bräuchten diese Unterstützung so lange, bis sie flüssig schreiben könnten. Die pädagogischen Fachkräfte und die Leitung der Kitas werden durch Fortbildungen geschult. Alle pädagogischen Fachkräfte kooperierten vorbildlich mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege und dem Patenschaftsteam, hieß es. red