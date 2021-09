WuGV wird aufgelöst

Bürstadt. Die Wirtschafts- und Gewerbevereinigung (WuGV) wird nach fast 70 Jahren aufgelöst. Das beschlossen die elf anwesenden Mitglieder der Vereinigung im Ratskeller. Der Auflösung stimmten neun der Mitglieder zu, zwei enthielten sich der Stimme.

Um die ordnungsgemäße Liquidation durchzuführen, wurden Enrico Grein und Pia Baaden beauftragt. Verstärkung erhalten sie durch Steuerberater Manfred Bachner, der über entsprechendes Wissen verfügt. Damit findet der schleichende Niedergang der Vereinigung ein Ende. Denn im Jahr 2012 war noch ein kompletter Vorstand vorhanden, 2013 schieden der langjährige Vorsitzende Wolfgang Zeißner und Beisitzer Hermann Müller nach 20 Jahren Vorstandsarbeit aus. Die Stelle des Vorsitzenden blieb bis 2015 vakant. Enrico Grein sprang in die Bresche und wechselte vom stellvertretenden Vorsitzenden auf die Stelle des Ersten Vorsitzenden. Jetzt blieb das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bis 2017 unbesetzt. Die Lücke füllte für zehn Monate Michael Krebs. Nachdem Burkhard Vetter vorzeitig zurückgetreten war, folgte ihm Martina Frühbis nach.

Vergeblich Nachfolger gesucht

2018 wurde Michael Krebs bei einer Mitgliederversammlung als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt, kündigte aber aus Zeitmangel bereits nach einem Monat. Seit 2018 war dieses Amt damit verwaist. 2020 trat auch Martina Frühbis wegen Geschäftsaufgabe aus, und Kassenführer Ulli Schädlich legte sein Amt 2021 nieder. Er zieht aus Bürstadt weg.

Immer wieder hatte Enrico Grein, unter dessen Regie vier erfolgreiche Messen in der TSG-Halle durchgeführt wurden, versucht, auch einen Nachfolger für sich zu finden. Grein, der von 1998 bis 2011 Schriftführer war und 2012/2013 als stellvertretender Vorsitzender die Geschicke der Vereinigung mitgestaltete, übernahm das Amt des Vorsitzenden 2015 bis heute.

Als letzte kontroverse Diskussion entwickelte sich die Verteilung des am Ende noch vorhandenen Vermögens. So plädierte Pia Baaden für eine größere Kuchentheke für den Wochenmarkt oder einen entsprechend großen Schirm über einer Bank in der Nähe des Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in der alla-hopp!-Anlage.

Steuerberater Bachner machte darauf aufmerksam, dass bis zum Ende der Liquidation – die sich ein Jahr hinziehen könnte – noch laufende Kosten anfallen. Erst am Ende könne das Restvermögen ermittelt werden. Es soll sozialen Zwecken zugute kommen. Dies wurde mit zwei Enthaltungen beschlossen. Fell