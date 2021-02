Bürstadt. Mit einem virtuellen Kampagnenabschluss, in der alles „e bissel anners war“, verabschiedete sich der Heimat- und Carnevalverein (HCV) mit Weck, Worschd und Woi aus der fünften Jahreszeit. Alle HCV-Aktive hatten die kulinarischen Genüsse geliefert bekommen. Für die Kinder gab es Saft und Süßes.

Mit starken Bildern, fröhlichen Gesängen und noch mehr Emotionen ließ Präsident Patrick Brenner als Fernsehmoderator das Jahr Revue passieren. Im Zeitraffer konnten die Fastnachter die Umbauarbeiten am Vereinsheim-Anbau verfolgen. Alternative Trainingsmöglichkeiten im Freien wurden dokumentiert und ein herzliches Dankeschön ging an die Trainer und Trainerinnen. „Kämpfer“ und Fahnenträger Walter Miehe, der sich gerade in einer Reha erholt, durfte seinen zukünftigen Stammplatz an der HCV-Theke bewundern. Der Autocorso, das zum runden Geburtstag von Marianne Wahlig stattgefunden hatte, wurde ebenso in Szene gesetzt. Und hochrangige Courage-Ordensträger hatten per Videobotschaft ihre Grüße geschickt. Auch Bürgermeisterin Bärbel Schader und Prinzenpaar Sabine III. und Michael II. übermittelten Grußbotschaften.

Natürlich durften auch die HCV-Büttenstars nicht fehlen. Fraa Offenloch und des Heisers Bettche, die unvergleichbare Sainäwwelkett, der kleine Italiener und der kauzige Franke steuerten ein paar närrische Sprüche bei. Völlig aus dem Häuschen geratene Gardemädchen suchten den Fastnachtsumzug und stellten dabei ihr schauspielerisches Talent unter Beweis.

Bilder von Ausflügen und Zusammenkünften – die vor der Pandemie noch im kuscheligen Rahmen stattfinden konnten – ließen lieb gewordene Erinnerungen aufleben. Aber auch das Abschiednehmen von langjährigen Mitgliedern wurde nicht ausgespart. Was jetzt bleibt, ist der Wunsch, im November wieder in eine „normale“ Kampagne starten zu können. Fell