Worms-Fahrt ausgebucht

Bürstadt. Der Seniorenbeirat Bürstadt teilt mit, dass die Teilnehmerzahl für den Ausflug nach Worms am Donnerstag, 8. September, erreicht ist. Zur Zeit können nur noch Anmeldungen für eine Warteliste aufgenommen werden. Die Abfahrtsstellen des Busses sind die Haltestellen gegenüber des Friedhofes, dann am Alten Rathaus/Sparkasse und in der Lampertheimer Straße am Asia Khan. Der Bus fährt um 15.10 Uhr gegenüber dem Friedhof ab und macht dann Halt an den beiden anderen Stellen.

Falls jemand von den angemeldeten Teilnehmern nicht mitfahren kann, bittet der Seniorenbeirat um rechtzeitige Absage unter der Telefonnummer des Seniorenbeirats 01520/7867927 oder bei Christel Kroll unter der Telefonnummer 06206/1309525. red