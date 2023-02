Workshop zum Entspannen

Bobstadt. „Löwenstark – der Bildungskick“, unter diesem Motto werden vom Kultusministerium Gelder zur Verfügung gestellt, um auf unterschiedlichen Ebenen die Nachwirkungen der Corona-Krise zu bewältigen.

Die Astrid-Lindgren-Schule (ALS) in Bobstadt hat nun ein Konzept eingereicht, in dem es besonders um die Unterstützung im emotional-sozialen Bereich geht. Das Thema Resilienz und mentale Gesundheit ist dem Kollegium der ALS nicht erst durch die herausfordernden Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr wichtig.

So war die systemische Familientherapeutin Christiane Hosemann vom Kidsrelax-Zentrum für Entspannungspädagogik für drei Tage zu Gast an der Bobstädter Grundschule.

Jede Klasse nahm an diesen Tagen mit einem zweistündigen Workshop an dem Angebot teil und wurde in unterschiedliche Methoden zur Stressbewältigung eingeführt. Hierbei ging es um Übungen aus verschiedenen Bereichen der Entspannungspädagogik wie zum Beispiel Atemübungen, Minutenentspannung, Stress abschütteln oder progressive Muskelentspannung.

Das Kollegium freute sich sehr über dieses mentale Gesundheitsprojekt und sieht die Workshops von Christiane Hosemann als große Hilfestellung an, dass Kinder Möglichkeiten aufgezeigt bekommen haben, wie sie Stresssituationen im Schulalltag bewältigen können.

Ein weiterer Teil des Projekts war eine Lehrerfortbildung, sodass die Übungen im Schulalltag nachhaltig fortgeführt werden können. red