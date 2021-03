Bürstadt. Wünsche für den Beethovenplatz gibt’s viele. Zumindest bei den Mitgliedern der Facebook-Gruppe „Alles rund um Bürstadt“, die wir nach ihren Vorstellungen für die Brachfläche gefragt haben. Einen weiteren Super- oder Drogeriemarkt, oder auch einen Baumarkt können sich einige dort vorstellen. Andere bevorzugen einen Park – mit oder ohne Spielplatz. Genannt wird aber auch das Wohnheim, das die Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) dort errichten möchte. Seniorengerechte Wohnungen werden ganz konkret genannt.

Ein Nachbar wünscht sich ein Wohnkonzept mit viel Grün, und zwar nicht nur für die neuen Bewohner auf dem Beethovenplatz, sondern auch für Senioren, die es nicht bis zur alla hopp!-Anlage schaffen. Eine Nutzerin schreibt, dass sie für ihre Oma seit mehr als vier Jahren eine kleine, barrierefreie Wohnung in Bürstadt sucht – vergeblich. „Das Seniorenangebot in Bürstadt ist einfach erbärmlich, und helfen kann uns oder will uns auch keiner!“ Seit Jahren stehe sie auf einer Warteliste, aber es passiere nichts.

Thema in der Diskussion sind zudem die Altlasten im Untergrund, die dort vermutet werden. „Ich glaube, dass wenn mal gebuddelt wird, Dinge zum Vorschein kommen, die für den Bebauer teuer werden.“ Anwohner vermuten, dass unter der Oberfläche Munition und Altöl zu finden sein wird. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Verwaltung beauftragt, Bodenproben zu veranlassen. Dabei soll geprüft werden, ob und wie stark das Erdreich mit Schadstoffen belastet ist. Danach soll ein Konzept für den Platz erstellt werden.

Das Parlament hat der bhb im November signalisiert, ihr einen Teil der Fläche anbieten zu wollen. Sie will ein Wohnheim für 25 Personen inklusive Treffpunkt zur Tagesgestaltung mit zehn Plätzen errichten. An zentraler Stelle möchte auch die Arbeiterwohlfahrt Bergstraße, die schräg gegenüber ihren Sitz mit Beratungsstellen hat, ihr Sozialzentrum – ebenfalls mit Wohnungen für Behinderte – verwirklichen. Doch beide Projekte sind nur realisierbar, wenn Zuschüsse fließen. Dabei ist ein gewisser Abstand zu anderen geförderten Vorhaben einzuhalten. Deshalb kann auf dem 6700 Quadratmeter großen Platz nur einer von beiden zum Zug kommen. cos